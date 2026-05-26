В Японии полицейский сообщил о бомбе в ресторане, чтобы не идти на свою прощальную вечеринку

Сценарист «Льда» и «Буратино» Андрей Золотарев работает над фильмом по «Острову сокровищ»
Говорящие животные появляются в главной роли в фильмах чаще, чем женщины старше 60 лет
В кино женщин старше 60 меньше, чем говорящих животных и актеров по имени Крис
Что слушают выпускники: аналитики назвали самые популярные треки
«Девятый вал» Айвазовского впервые отправят на реставрацию
На Новом Арбате закрылся ресторан Yoko Аркадия Новикова
«Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде посетили более 10 тыс. гостей
Милли Бобби Браун и Луис Партридж на парных постерах «Энолы Холмс-3»
«Новокузнецкую», «Рижскую» и «Проспект Мира» 27 мая закроют на вход или выход в утренние часы
Россияне назвали самых нишевых героев русской классики
Глеб Калюжный из «Вампиров средней полосы» вернулся из армии
В Китае впервые число пожилых людей превысило количество детей
Умер саксофонист Сонни Роллинз — один из главных джазовых музыкантов XX века
Сценарий «Паддингтона-4» напишет Армандо Ианнуччи
Ferrari выпустила первый электромобиль. Он стоит от 550 тысяч евро
Женщины составляют более трети предпринимателей в России
Самый массовый турнир по настольному теннису пройдет в Москве 31 мая
«Вкусвилл» запустил новую ЗОЖ-линейку готовой еды к лету
Конь Булзай впервые заговорит в «Истории игрушек-5»
Леонид Тележинский и Алина Ходжеванова стали лауреатами премии Гильдии кастинг-директоров
Пикник Афиши объявил третью волну артистов: Zoloto, Passmurny и секретный гость
26 и 27 мая в Москве перекроют движение возле мечетей
BTS, Сабрина Карпентер и Katseye стали триумфаторами American Music Awards 2026
Уилл Уитон из «Теории большого взрыва» присоединился к спин-оффу сериала
Первое издание книги о Гарри Поттере продали за 23 тысячи долларов
Роберт Де Ниро сомневался в успехе фильма «Таксист»
Стивен Кольбер нарушил авторские права на последнем «The Late Show», чтобы телеканал оштрафовали
Госдума приняла закон об аресте имущества релокантов за «правонарушения против интересов России»

В Японии полицейский сообщил о бомбе в ресторане, чтобы не идти на свою прощальную вечеринку

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Adrien Bruneau/Unsplash

В японской префектуре Сага наказали полицейского, который оставил ложное сообщение о бомбе у ресторана. Об этом сообщает TV Asahi.

Инцидент произошел в марте в городе Сага. В одно из заведений общепита позвонил мужчина и сказал: «Посмотрите у входа». Перед рестораном нашли бумагу с сообщением о том, что там якобы заложена бомба.

В тот день в заведении должна была пройти прощальная вечеринка сотрудников полиции префектуры Сага. Среди тех, кого собирались проводить, был старший полицейский в возрасте около 20 лет, который должен был уволиться в конце месяца.

Позже во время расследования выяснилось, что сообщение о бомбе оставил сам этот полицейский. Он объяснил поступок тем, что не хотел идти на прощальную вечеринку.

В полиции префектуры Сага не стали раскрывать, жаловался ли сотрудник на работу или отношения с коллегами. При этом там подчеркнули, что поступок не был связан с обидой на полицию.

Полицейского направили в прокуратуру и подвергли дисциплинарному взысканию. После этого он уволился по собственному желанию.

Расскажите друзьям