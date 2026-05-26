Глеб Калюжный из «Вампиров средней полосы» вернулся из армии

Фото: Start

Глеб Калюжный завершил срочную службу в армии и вернулся домой. Информацию ТАСС подтвердил директор актера Григорий Сухов.

Он отметил, что Калюжный вышел из армии «достойно, с улыбкой на лице». «Мы его встретили с его мамой и сестрой Машей с букетом ромашек», — добавил Сухов. 

Калюжный проходил срочную службу с 27 мая 2025 года, он служил в Семеновском полку. В начале марта прошлого года против звезды «Вампиров средней полосы» завели уголовное дело по части первой статьи 328 УК об уклонении от военной службы.

По информации Mash, поводом для уголовного дела могла стать попытка Калюжного «сымитировать сотрясение мозга». В октябре 2024 года он получил повестку о явке на сборный пункт, а в ноябре обратился в московскую больницу с подозрением на сотрясение мозга, отмечал канал.

В октябре 2025-го Калюжный появился на премьере фильма «Первый на Олимпе», в котором сыграл главную роль. Ради этого руководство части дало ему увольнительную. 

