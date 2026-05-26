Умер саксофонист Сонни Роллинз — один из главных джазовых музыкантов XX века

Афиша Daily
Фото: Jack Vartoogian/Getty Images

Американский саксофонист Сонни Роллинз умер в возрасте 95 лет. Об этом Associated Press сообщила представительница музыканта Терри Хинте.

По ее словам, Роллинз скончался у себя дома в Вудстоке, штат Нью-Йорк. В последние годы у саксофониста были проблемы с дыхательной системой, из-за которых он не выступал на публике.

Роллинза считают одним из последних великих представителей эпохи бибопа и одним из самых влиятельных саксофонистов своего времени — наряду с Джоном Колтрейном и Чарли Паркером.

Музыкант начал карьеру еще подростком: в конце 1940-х его пригласили в группу Телониуса Монка, а вскоре он уже играл с Майлзом Дэвисом и Бадом Пауэллом. В 1956 году Роллинз записал альбом «Saxophone Colossus», который закрепил за ним статус одного из главных джазовых саксофонистов. Позже он выпустил еще несколько знаковых пластинок, включая «Way Out West», «A Night at the Village Vanguard» и «Freedom Suite».

В конце 1950-х, на пике популярности, Роллинз почти на два года ушел со сцены, чтобы «освежить свое ремесло». Он часами репетировал на саксофоне в одиночестве на пешеходной дорожке Вильямсбургского моста в Нью-Йорке. Позже музыкант объяснял, что гордится тем, что смог «увидеть нечто за пределами популярности» и следовать внутреннему чувству.

В 1981 году Сонни Роллинз участвовал в записи трех песен группы The Rolling Stones на альбоме «Tattoo You». Партию для одной из них он придумал после того, как увидел танец Мика Джаггера.

В 1990-е и 2000-е Роллинз продолжал выпускать альбомы и гастролировать. В 2001 году он получил «Грэмми» за альбом «This Is What I Do», а в 2006-м — еще одну награду за сольную партию в композиции «Why Was I Born?». В 2004 году ему вручили «Грэмми» за личные достижения. Последний концерт он дал в 2012 году, а в 2014-м полностью перестал играть из-за легочного фиброза.

