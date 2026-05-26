Пикник Афиши объявил третью волну артистов: Zoloto, Passmurny и секретный гость
Ferrari выпустила первый электромобиль. Он стоит от 550 тысяч евро
Женщины составляют более трети предпринимателей в России
Самый массовый турнир по настольному теннису пройдет в Москве 31 мая
«Вкусвилл» запустил новую ЗОЖ-линейку готовой еды к лету
Конь Булзай впервые заговорит в «Истории игрушек-5»
Леонид Тележинский и Алина Ходжеванова стали лауреатами премии Гильдии кастинг-директоров
26 и 27 мая в Москве перекроют движение возле мечетей
BTS, Сабрина Карпентер и Katseye стали триумфаторами American Music Awards 2026
Уилл Уитон из «Теории большого взрыва» присоединился к спин-оффу сериала
Первое издание книги о Гарри Поттере продали за 23 тысячи долларов
Роберт Де Ниро сомневался в успехе фильма «Таксист»
Стивен Кольбер нарушил авторские права на последнем «The Late Show», чтобы телеканал оштрафовали
Госдума рассмотрит законопроект об аресте имущества релокантов
Сын Оззи Осборна ответил на критику ИИ-аватара музыканта
Московская «Прошуттерия» закроется после двух лет работы
В России увеличили лимит сверхурочной работы
В Кунцево жители протестуют против вырубки леса
В Okko выйдет семейный фэнтези-сериал «Малахит», основанный на уральских легендах
В Москве пройдет спецпоказ драмеди «Беспечный возраст» с редактором «Афиши Daily» Алей Александровой
Ассоциация галерей проведет в Москве аукцион современного искусства. Выбрали самые интересные работы
Дэвид Харбор назвал свой любимый сезон «Очень странных дел»
Папа римский Лев XIV призвал ограничить развитие ИИ
В Москве начались съемки фильма о Валентине Терешковой
Николас Кейдж отказал Нолану, Андерсону и Аллену — и они больше не звали его сниматься
Мотоциклистам могут разрешить движение по выделенным полосам для общественного транспорта
В Дубае откроют музей цифрового искусства
В Лас-Вегасе прошла «Олимпиада на стероидах». На ней побили только один мировой рекорд

Сценарий «Паддингтона-4» напишет Армандо Ианнуччи

Афиша Daily
1 мин на чтение
Иллюстрация: Canal+

Сценарий четвертой части «Паддингтона» в соавторстве напишут Армандо Ианнуччи («Смерть Сталина», «История Дэвида Копперфилда») и Саймон Блэкуэлл («Гуща событий»), сообщает Variety.

Дуэт уже работал вместе. Ианнуччи создал сатирические сериалы «Вице-президент» и «Гуща событий», а Блэкуэлл был одним из ключевых сценаристов этих проектов. О возвращении к «Паддингтону» также ведет переговоры Даггал Уилсон, снявший третью часть — «Паддингтон в Перу».

В лондонском Вест-Энде сейчас идет мюзикл «Paddington: The Musical». За музыку и тексты отвечает Том Флетчер из McFly, либретто написала драматург Джессика Суэйл. Мюзикл уже получил семь премий Olivier Awards, девять наград WhatsOnStage Awards и приз Critics' Circle Award как лучший новый мюзикл.

Недавно лейбл Blood Records, прославившийся вирусным винилом с «водой из ванны» по мотивам фильма «Солтберн», анонсировал пластинку с саундтреком «Паддингтона» и «мармеладной начинкой».

Расскажите друзьям