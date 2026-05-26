Пикник Афиши объявил третью волну артистов: Zoloto, Passmurny и секретный гость
Сценарий «Паддингтона-4» напишет Армандо Ианнуччи
Женщины составляют более трети предпринимателей в России
Самый массовый турнир по настольному теннису пройдет в Москве 31 мая
«Вкусвилл» запустил новую ЗОЖ-линейку готовой еды к лету
Конь Булзай впервые заговорит в «Истории игрушек-5»
Леонид Тележинский и Алина Ходжеванова стали лауреатами премии Гильдии кастинг-директоров
26 и 27 мая в Москве перекроют движение возле мечетей
BTS, Сабрина Карпентер и Katseye стали триумфаторами American Music Awards 2026
Уилл Уитон из «Теории большого взрыва» присоединился к спин-оффу сериала
Первое издание книги о Гарри Поттере продали за 23 тысячи долларов
Роберт Де Ниро сомневался в успехе фильма «Таксист»
Стивен Кольбер нарушил авторские права на последнем «The Late Show», чтобы телеканал оштрафовали
Госдума рассмотрит законопроект об аресте имущества релокантов
Сын Оззи Осборна ответил на критику ИИ-аватара музыканта
Московская «Прошуттерия» закроется после двух лет работы
В России увеличили лимит сверхурочной работы
В Кунцево жители протестуют против вырубки леса
В Okko выйдет семейный фэнтези-сериал «Малахит», основанный на уральских легендах
В Москве пройдет спецпоказ драмеди «Беспечный возраст» с редактором «Афиши Daily» Алей Александровой
Ассоциация галерей проведет в Москве аукцион современного искусства. Выбрали самые интересные работы
Дэвид Харбор назвал свой любимый сезон «Очень странных дел»
Папа римский Лев XIV призвал ограничить развитие ИИ
В Москве начались съемки фильма о Валентине Терешковой
Николас Кейдж отказал Нолану, Андерсону и Аллену — и они больше не звали его сниматься
Мотоциклистам могут разрешить движение по выделенным полосам для общественного транспорта
В Дубае откроют музей цифрового искусства
В Лас-Вегасе прошла «Олимпиада на стероидах». На ней побили только один мировой рекорд

Ferrari выпустила первый электромобиль. Он стоит от 550 тысяч евро

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @ferrari

Ferrari представила автомобиль Luce — свою первую полностью электрическую модель. Над его дизайном работала калифорнийская студия LoveFrom под руководством Джони Айва, который много лет отвечал за дизайн iPhone и других продуктов Apple.

1/8
© @ferrari
2/8
© @ferrari
3/8
© @ferrari
4/8
© @ferrari
5/8
© @ferrari
6/8
© @ferrari
7/8
© @ferrari
8/8
© @ferrari

Длина автомобиля — чуть больше пяти метров. Задние двери открываются не как обычно, а против хода движения. Дворники в покое стоят вертикально вдоль передних стоек. Колеса у Luce — самые большие в истории Ferrari.

Управление сделали не полностью сенсорным: в салоне много физических кнопок. Даже на ключе есть экран — правда, на электронных чернилах, как в электронных книгах.

Видео: @ferrari

У Luce четыре электромотора. Суммарная мощность составляет 1050 лошадиных сил. Машина разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды, до 200 км/ч — за 6,8 секунды. Максимальная скорость — 310 км/ч.

Аккумулятор — 122 кВт·ч. Для сравнения, у обычного современного электромобиля батарея обычно 50–80 кВт·ч.

Расскажите друзьям
Теги:
Ferrari