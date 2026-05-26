Самый массовый турнир по настольному теннису пройдет в Москве 31 мая

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

На арене «Лужники» 31 мая пройдет фестиваль настольного тенниса. Организаторы планируют установить мировой рекорд — 7000 участников, 200 столов и 100 судей.

Соревнования пройдут по правилам Федерации настольного тенниса России и олимпийской системе до одного поражения. Организаторы подготовили отдельные категории для детей, любителей, женщин, мужчин и ветеранов. Победителей и призеров ждут торжественные награждения.

30 мая в столице стартует городская программа «Лето в Москве». В ее рамках запланированы Шахматные скверы, День московского спорта и Женский фестиваль спорта.

На женском фестивале организуют более 30 групповых тренировок: йога, растяжка, зумба, джампинг, фитрок и другие. Жительницы города смогут посетить открытые дискуссии о женском здоровье, питании, балансе между работой и личной жизнью, а также мастер‑классы.

