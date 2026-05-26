Конь Булзай впервые заговорит в «Истории игрушек-5»

Афиша Daily
Фото: Walt Disney Pictures

Конь Булзай, появлявшийся во второй, третьей и четвертой частях «Истории игрушек», в пятом фильме впервые заговорит. Его озвучит Алан Камминг, известный по роли Ночного Змея в «Людях Икс».

Актер озвучит Злого Булзая — альтер эго коня в воображаемой сцене другого героя. Камминг пояснил: «Я бы сказал, не ждите слишком многого, потому что это камео, но это довольно волнительно, поскольку у этого персонажа никогда раньше не было голоса».

Премьера «Истории игрушек-5» назначена на 19 июня. Новый фильм, по словам режиссера Эндрю Стэнтона, посвящен «осознанию экзистенциальной проблемы: никто больше по-настоящему не играет в игрушки».

Уже знакомые герои — Вуди, Базз, Джесси и другие — столкнутся с планшетом по имени Лилипад. Ее роль исполнила актриса Грета Ли («Прошлые жизни»). К актерскому составу также присоединился телеведущий Конан О’Брайен, который озвучил Умницу — интерактивную игрушку для приучения детей к горшку.

