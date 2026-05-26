26 и 27 мая в Москве перекроют движение возле мечетей

26 и 27 мая в Москве ограничат движение транспорта возле мечетей. Перекрытия связаны с празднованием Курбан-байрама, сообщили в Дептрансе. Ограничения затронут центр города, а также ЗАО и СВАО.
Движение закроют на улицах Дурова, Щепкина, Гиляровского, Мещанской, Большой Татарской и Минской, а также в переулках Капельском, Выползове, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском.
Улица Дурова будет закрыта с 23.00 26 мая до 11.00 27 мая. 27 мая с 0.01 до 11.00 движение перекроют на улицах Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской и Минской, а также в Капельском, Выползовом, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском переулках. В это же время закроют съезды с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и в центр.
С 4.00 до 11.00 27 мая ограничения введут на улицах Каргопольской и Хачатуряна, с 5.00 до 8.00 — на части улицы Хачатуряна. Также с 6.00 до 11.00 будет закрыта одна правая полоса на участке проспекта Мира в сторону центра.