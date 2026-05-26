Пикник Афиши объявил третью волну артистов: Zoloto, Passmurny и секретный гость

Организаторы Пикника Афиши раскрыли третью волну участников фестиваля, который пройдет 20 июня 2026 года в музее-заповеднике Коломенское.
В лайнапе — Zoloto, Мальбэк х Сюзанна (ранее были заявлены только в Петербурге), Passmurny, «Элли на маковом поле» и еще один секретный артист, имя которого объявят позже.
Кроме основной программы на фестивале пройдут два специальных шоукейса. Проект «Заря», собранный редакцией «Афиши Daily», объединит молодых артистов новой волны. Среди участников — «Два обреза», Ada, Isentie, Illo.Trio, «Твои кошмары», Sleepyforever и другие.
Второй шоукейс — «Тихий ход» — подготовит Kito Jempere. Вместе с приглашенными артистами и диджеями он представит сет мягкой электронной музыки.
В этом году Пикник Афиши впервые превратится в луна-парк под открытым небом. На территории появятся светящиеся аттракционы, тематические арт-объекты и 16-метровое колесо обозрения от титульного партнера фестиваля — T2. Гости смогут пользоваться специальными маджентовыми биноклями, чтобы рассматривать площадку и планировать маршрут прямо из кабин аттракциона.