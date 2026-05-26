BTS, Сабрина Карпентер и Katseye стали триумфаторами American Music Awards 2026

В США прошла церемония American Music Awards 2026. На ней больше всего номинаций (восемь) получила Тейлор Свифт, но главными победителями вечера стали Katseye, Sombr, Сабрина Карпентер, BTS и Бруно Марс — каждый из них забрал по три статуэтки.
Сабрина Карпентер впервые в карьере выиграла AMA, победив в категориях «Альбом года», «Лучшая поп-исполнительница» и «Лучший поп-альбом» с пластинкой «Man’s Best Friend». BTS стали лучшими сразу в трех номинациях, включая «Артист года» и «Песня лета».
Победители American Music Awards 2026
- Новый артист года: Katseye
- Альбом года: Sabrina Carpenter «Man’s Best Friend»
- Песня года: The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami «Golden»
- Коллаборация года: PinkPantheress, Zara Larsson «Stateside»
- Лучшая песня соцсетей: Tyla «Chanel»
- Лучший музыкальный клип: Katseye «Gnarly»
- Лучший саундтрек: KPop Demon Hunters
- Тур года: Shakira «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour»
- Прорывной тур: Benson Boone «American Heart World Tour»
- Прорывной альбом года: Zara Larsson «Midnight Sun»
- Лучшая ретро-песня: Black Eyed Peas «Rock That Body»
- Лучшее вокальное исполнение: The Singing Voices of Huntr/x: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami «Golden»
- Песня лета: BTS «Swim»
Поп
- Лучший поп-исполнитель: Justin Bieber
- Лучшая поп-исполнительница: Sabrina Carpenter
- Прорывной поп-артист: Katseye
- Лучшая поп-песня: The Singing Voices of Huntr/x: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami «Golden»
- Лучший поп-альбом: Sabrina Carpenter «Man’s Best Friend»
Кантри
- Лучший кантри-исполнитель: Morgan Wallen
- Лучшая кантри-исполнительница: Ella Langley
- Лучшая кантри-группа: Zac Brown Band
- Прорывной кантри-артист: Sam Barber
- Лучшая кантри-песня: Ella Langley «Choosin’ Texas»
- Лучший кантри-альбом: Megan Moroney «Cloud 9»
Хип-хоп
- Лучший хип-хоп-исполнитель: Kendrick Lamar
- Лучшая хип-хоп-исполнительница: Cardi B
- Прорывной хип-хоп-артист: Monaleo
- Лучшая хип-хоп-песня: Cardi B «ErrTime»
- Лучший хип-хоп-альбом: Cardi B «Am I the Drama?»
R&B
- Лучший R&B-исполнитель: Bruno Mars
- Лучшая R&B-исполнительница: SZA
- Прорывной R&B-артист: Leon Thomas
- Лучшая R&B-песня: Bruno Mars «I Just Might»
- Лучший R&B-альбом: Bruno Mars «The Romantic»
Латино
- Лучший латино-исполнитель: Bad Bunny
- Лучшая латино-исполнительница: Shakira
- Лучший латино-дуэт/группа: Fuerza Regida
- Прорывной латино-артист: Kapo
- Лучшая латино-песня: Bad Bunny «NuevayoL»
- Лучший латино-альбом: Karol G «Tropicoqueta»
Рок/альтернатива
- Лучший рок/альтернативный артист: Twenty One Pilots
- Прорывной рок/альтернативный артист: Sombr
- Лучшая рок/альтернативная песня: Sombr «Back to Friends»
- Лучший рок/альтернативный альбом: Sombr «I Barely Know Her»
Другие категории
- Лучший электронный артист: David Guetta
- Лучший K-pop артист: BTS
- Лучшая K-pop группа/исполнительница: Twice
- Лучший Afrobeats-артист: Tyla
- Лучший Americana/Folk артист: Noah Kahan