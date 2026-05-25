Уилл Уитон из «Теории большого взрыва» присоединился к спин-оффу сериала

Госдума рассмотрит законопроект об аресте имущества релокантов
Николас Кейдж заявил, что Кристофер Нолан и Вуди Аллен обижены на него и потому не предлагают роли
Первое издание книги о Гарри Поттере продали за 23 тысячи долларов
Роберт Де Ниро сомневался в успехе фильма «Таксист»
Стивен Кольбер нарушил авторские права на последнем «The Late Show», чтобы телеканал оштрафовали
Сын Оззи Осборна ответил на критику ИИ-аватара музыканта
Московская «Прошуттерия» закроется после двух лет работы
В России увеличили лимит сверхурочной работы
В Кунцево жители протестуют против вырубки леса
В Okko выйдет семейный фэнтези-сериал «Малахит», основанный на уральских легендах
В Москве пройдет спецпоказ драмеди «Беспечный возраст» с редактором «Афиши Daily» Алей Александровой
Ассоциация галерей проведет в Москве аукцион современного искусства. Выбрали самые интересные работы
Дэвид Харбор назвал свой любимый сезон «Очень странных дел»
Папа римский Лев XIV призвал ограничить развитие ИИ
В Москве начались съемки фильма о Валентине Терешковой
Николас Кейдж отказал Нолану, Андерсону и Аллену — и они больше не звали его сниматься
Мотоциклистам могут разрешить движение по выделенным полосам для общественного транспорта
В Дубае откроют музей цифрового искусства
В Лас-Вегасе прошла «Олимпиада на стероидах». На ней побили только один мировой рекорд
Дрейк установил рекорд Billboard, заняв сразу три первых места в чарте альбомов
В Московском регионе запретят полеты малой авиации на высоте до 5000 метров
Появился тизер спин-оффа «Рика и Морти» о президенте США
Платные места в вузах сократят на 47 тысяч для юристов, управленцев и экономистов
В Китае разработали мини-устройство для обнаружения рака по крови
В Конго число случаев заражения Эболой превысило 900
Заброшенный причал на Нагатинской набережной превратят в спа-комплекс
«Мандалорец и Грогу» стартовал хуже всех новых фильмов по «Звездным войнам» от Disney
«Афиша Daily» покажет фильм Софии Копполы «Марк глазами Софии» в кинотеатре «Иллюзион»

Уилл Уитон из «Теории большого взрыва» присоединился к спин-оффу сериала

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: HBO/YouTube

Актер Уилл Уитон, снимавшийся в ситкоме «Теория большого взрыва», присоединился к спин-оффу сериала — шоу «Стюарт Блум не смог спасти вселенную». Премьера проекта состоится 23 июля на стриминговом сервисе HBO Max.

HBO выпустил ролик с анонсом грядущих премьер — в нем поклонники оригинального сериала и заметили Уитона. Насколько значимой будет роль актера в будущем спин-оффе, пока неясно. 
 

Видео: HBO/YouTube

Шоу расскажет о владельце магазина комиксов Стюарте Блуме, который случайно ломает устройство, созданное Шелдоном и Леонардом. Это приводит к мультвселенскому апокалипсису.

Герою предстоит спасать реальность вместе со своей девушкой Дениз, другом Бертом и квантовым физиков Барри Крипке. Блума в ситкоме сыграл Кевин Сасмен, Дениз — Лорен Лэпкус, Берта — Брайан Посен, Барри — Джон Росс Боуи.

Сериал создали Чак Лорре, Билл Прэди и сценарист Зак Пенн. Эпизоды будут выходить еженедельно. В первом сезоне будет десять серий. В них, как ожидается, будет сохранен фирменный юмор «Теории большого взрыва».

«Стюарт Блум не смог спасти вселенную» станет четвертым проектом во франшизе. Оригинальный ситком «Теория большого взрыва» выходил с 2007 по 2019 годы. Приквел «Молодой Шелдон» был на экранах с 2017 по 2024 год. Кроме того, сейчас продолжает выходить сериал «Джорджи и Мэнди: Первый брак».

Расскажите друзьям