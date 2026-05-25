Николас Кейдж заявил, что Кристофер Нолан и Вуди Аллен обижены на него и потому не предлагают роли

«Я думал, окей, как мне выйти за пределы зоны моего комфорта? И это то, о чем мне говорил Дэвид Боуи. Когда я спросил его, как ему удается без конца перепридумывать себя, он ответил: „Я просто никогда не начинаю чувствовать себя комфортно с тем, что я делаю“», — вспомнил Кейдж.