Николас Кейдж отказал Нолану, Андерсону и Аллену — и они больше не звали его сниматься
Николас Кейдж заявил, что Кристофер Нолан и Вуди Аллен обижены на него и потому не предлагают роли

Фото: Lionsgate

Американский актер Николас Кейдж заявил в интервью The New York Times, что большинство голливудских режиссеров обижаются, если артисты отказываются участвовать в их проектах — и больше никогда не зовут их на роли.

По словам Кейджа, Дэвид О. Рассел был единственным постановщиком, который обратился к нему во второй раз. А вот Кристофер Нолан, Вуди Аллен и Пол Томас Андерсон, как считает Кейдж, больше никогда не захотят с ним работать.

«Дэвид О. Расселл — единственный режиссёр, которому я сказал „нет“, а он потом вернулся и предложил мне другой фильм. Большинство из них обижаются и больше не звонят. Так было миллион раз. Так было с Кристофером Ноланом, с Вуди Алленом, с Полом Томасом Андерсоном», — заявил Николас.

По мнению актера, Расселл «проявил класс», позвав его в другой свой фильм — драму «Мэдден» о жизни тренера и комментатора Национальной футбольной лиги Джона Мэддена. «Я не хотел говорить ему „нет“ снова, поскольку я очень уважаю его талант. И получился прекрасный опыт. Я наслаждался работой с Дэвидом», — отметил Кейдж.

Он признался, что роль в баойпике стала «большим вызовом», ради которого артисту пришлось выйти за пределы зоны своего комфорта. Сделать это Николасу помог совет, который ему некогда дал музыкант Дэвид Боуи.

«Я думал, окей, как мне выйти за пределы зоны моего комфорта? И это то, о чем мне говорил Дэвид Боуи. Когда я спросил его, как ему удается без конца перепридумывать себя, он ответил: „Я просто никогда не начинаю чувствовать себя комфортно с тем, что я делаю“», — вспомнил Кейдж.

