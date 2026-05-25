Первое издание книги о Гарри Поттере продали за 23 тысячи долларов

Первое издание романа «Гарри Поттер и философский камень» Джоан К. Роулинг продали на аукционе за 23 тыс. долларов. Об этом сообщил The Mirror.
Книга была опубликована в 1997 году и в то время стоила всего 4,99 фунта стерлингов. Его купила книжный обозреватель Катрина МакНикол из Шотландии. Женщина так и не нашла времени прочитать роман и убрала его в коробку на чердаке.
«Каждую неделю я получала более 20 книг для рецензирования, и описать их все было невозможно. Я действительно забыла о ее существовании. Когда я наткнулась на нее в коробке 30 лет спустя, я была поражена», — поделилась МакНикол.
Катрина нашла книгу во время уборки. Поскольку издание сохранилось почти в идеальном состоянии, его высоко оценили на аукционном рынке. Эксперты назвали его лучшим экземпляром, когда-либо оказывавшимся в продаже.
Частный коллекцонер приобрел книгу на аукционе редких книг в Стаффордшире. Сумма, которую он заплатил за издание, оказалась рекордной. В 2025 году за «Гарри Поттера» в мягкой обложке отдали рекордные 16 тыс. долларов.
«Удивительно, что первые издания книг о Гарри Поттере в мягкой обложке сейчас стоят почти так же дорого, как и издания в твердом переплете десять лет назад. Ключом к этому аукционному рекорду стало состояние книги», — отметил специалист по книгам Джим Спенсер.
Издательство Bloomsbury Publishing выпустило «Гарри Поттера и философский камень» изначально небольшим тиражом. В продажу вышли всего 500 книг в твердом переплете и чуть более 5000 в мягком.