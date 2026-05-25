Роберт Де Ниро сомневался в успехе фильма «Таксист»

Госдума рассмотрит законопроект об аресте имущества релокантов
Первое издание книги о Гарри Поттере продали за 23 тысячи долларов
Стивен Кольбер нарушил авторские права на последнем «The Late Show», чтобы телеканал оштрафовали
Сын Оззи Осборна ответил на критику ИИ-аватара музыканта
Московская «Прошуттерия» закроется после двух лет работы
В России увеличили лимит сверхурочной работы
В Кунцево жители протестуют против вырубки леса
В Okko выйдет семейный фэнтези-сериал «Малахит», основанный на уральских легендах
В Москве пройдет спецпоказ драмеди «Беспечный возраст» с редактором «Афиши Daily» Алей Александровой
Ассоциация галерей проведет в Москве аукцион современного искусства. Выбрали самые интересные работы
Дэвид Харбор назвал свой любимый сезон «Очень странных дел»
Папа римский Лев XIV призвал ограничить развитие ИИ
В Москве начались съемки фильма о Валентине Терешковой
Николас Кейдж отказал Нолану, Андерсону и Аллену — и они больше не звали его сниматься
Мотоциклистам могут разрешить движение по выделенным полосам для общественного транспорта
В Дубае откроют музей цифрового искусства
В Лас-Вегасе прошла «Олимпиада на стероидах». На ней побили только один мировой рекорд
Дрейк установил рекорд Billboard, заняв сразу три первых места в чарте альбомов
В Московском регионе запретят полеты малой авиации на высоте до 5000 метров
Появился тизер спин-оффа «Рика и Морти» о президенте США
Платные места в вузах сократят на 47 тысяч для юристов, управленцев и экономистов
В Китае разработали мини-устройство для обнаружения рака по крови
В Конго число случаев заражения Эболой превысило 900
Заброшенный причал на Нагатинской набережной превратят в спа-комплекс
«Мандалорец и Грогу» стартовал хуже всех новых фильмов по «Звездным войнам» от Disney
«Афиша Daily» покажет фильм Софии Копполы «Марк глазами Софии» в кинотеатре «Иллюзион»
Власти Москвы вернут участковых врачей
«Афиша» организовала просмотр финала Лиги чемпионов — билеты разошлись за пару часов

Роберт Де Ниро сомневался в успехе фильма «Таксист»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Columbia Pictures Corporation

Американский актер Роберт Де Ниро признался в интервью Page Six, что сомневался в успехе фильма «Таксист», который в конечном итоге стал культовым.

Де Ниро отметил, что никогда не думает о том, насколько влиятельным будет тот или иной его проект. По словам артиста, это не в его власти.

Ранее сценарист картины Пол Шредер признался, что студия Columbia Pictures не ожидала успеха от «Таксиста» и отнеслась к нему как к аутсайдеру, решив не проводить маркетинговые тесты и не вкладывать деньги в продвижение.

Несмотря на это, «Таксист» собрал в мировом прокате 27,6 млн долларов. Он, впрочем, не получил ни одной премии «Оскар». Шредер отмечал, что не удивился этому, поскольку сценарий ленты был «слишком спорным». 

Многие режиссеры из-за этого не хотели браться за материал. Сценарий долго ходил по Голливуду, и кинематографисты говорили Шредеру, что этот фильм должен снять кто-то другой. Им оказался в итоге Мартин Скорсезе. Фильм стал прорывным для постановщика и выиграл главный приз Каннского кинофестиваля.

Расскажите друзьям