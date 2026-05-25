Роберт Де Ниро сомневался в успехе фильма «Таксист»

Американский актер Роберт Де Ниро признался в интервью Page Six, что сомневался в успехе фильма «Таксист», который в конечном итоге стал культовым.
Де Ниро отметил, что никогда не думает о том, насколько влиятельным будет тот или иной его проект. По словам артиста, это не в его власти.
Ранее сценарист картины Пол Шредер признался, что студия Columbia Pictures не ожидала успеха от «Таксиста» и отнеслась к нему как к аутсайдеру, решив не проводить маркетинговые тесты и не вкладывать деньги в продвижение.
Несмотря на это, «Таксист» собрал в мировом прокате 27,6 млн долларов. Он, впрочем, не получил ни одной премии «Оскар». Шредер отмечал, что не удивился этому, поскольку сценарий ленты был «слишком спорным».
Многие режиссеры из-за этого не хотели браться за материал. Сценарий долго ходил по Голливуду, и кинематографисты говорили Шредеру, что этот фильм должен снять кто-то другой. Им оказался в итоге Мартин Скорсезе. Фильм стал прорывным для постановщика и выиграл главный приз Каннского кинофестиваля.