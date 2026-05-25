Стивен Кольбер нарушил авторские права на последнем The Late Show, чтобы телеканал оштрафовали

Шоу Стивена Кольбера закрылось после 23 лет в эфире. Телеканал CBS заявил, что решение исключительно финансовое и не связано с содержанием передачи. В СМИ писали, что программу могли закрыть из-за того, что Кольбер критиковал президента США Дональда Трампа и его администрацию. Новость об окончании легендарного шоу появилась а фоне переговоров о возможном слиянии Paramount и Skydance Media, для которого потребуется одобрение властей США.