В Москве пройдет спецпоказ драмеди «Беспечный возраст» с редактором «Афиши Daily» Алей Александровой

2 июня в кинотеатре «Синема Парк „Мосфильм“» пройдет специальный показ фильма «Беспечный возраст». После сеанса картину обсудит со зрителями журналистка и редактор «Афиши Daily» Аля Александрова.
В центре сюжета драмеди — студентка Кеннеди, которая оказывается на грани отчисления после смерти отца. Девушка пытается справиться с внутренним кризисом, скрывая растерянность за беззаботностью и отстраненностью.
Вместо того чтобы вернуться к учебе, она собирает компанию друзей и отправляется в ночной «забег» по чужим бассейнам. Герои пробираются в роскошные особняки, устраивают вечеринки и пытаются хотя бы на время забыть о проблемах.
В оригинале фильм называется «Pools». По словам режиссера Сэма Хейса, бассейн в картине становится местом свободы, откровений и попытки заново почувствовать вкус жизни. Сам Хейс описывает фильм как личную историю взросления, «сжатую до двух безумных летних ночей».
В актерский состав вошли Одесса Эзайон, Мэйсон Гудинг, Ариэль Уинтер, Майкл Влэмис, Тайлер Альварес, Франческа Ноэль. Действие фильма разворачивается в пригороде Чикаго — Лейк-Форест, где вырос сам режиссер. Некоторые сцены снимались в историческом поместье Cudahy Estate и на территории колледжа Lake Forest College.