Ассоциация галерей проведет в Москве аукцион современного искусства. Выбрали самые интересные работы

«Очень странный кот с очень странным именем Глюк. У него есть целая история — хвостатый с таким именем жил у соседей Анны Ахматовой по даче в Комарово. Поэтесса говорила, что это „не кот, а полтора кота“, о нем писал Бродский. Как он может не нравится?»