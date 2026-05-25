В Москве начались съемки фильма о Валентине Терешковой

Начались съемки фильма «Чайка» о полете Валентины Терешковой в космос. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».



Производством картины занимается кинокомпания Legio Felix при поддержке Первого канала, а также дистрибьюторов «Атмосфера кино» и «О! Кино». Режиссером выступает Антон Мегердичев, оператором — Сергей Астахов. Сценарий пишут Илья Куликов и Валерия Подорожнова. Генеральные продюсеры проекта — Илья Куликов, Владимир Пермяков и Андрей Семенов.



Главную роль в картине исполнит Леонела Мантурова. В утверждении актрисы Терешкова участвовала лично. В актерский состав также вошли Дмитрий Чеботарев, Сергей Городничий, Денис Власенко, Ангелина Стречина, Олег Савостюк, Кирилл Зайцев, Алексей Кравченко, Таисия Калинина, Елена Панова и другие.



Съемки картины будут продолжаться ближайшие три месяца. Подготовка шла при участии самой Терешковой и ее семьи. Команда фильма получила полный доступ ко всем архивам Роскосмоса с информацией о полете Терешковой, в том числе к закрытым и ранее не публиковавшимся. «Чайка» выйдет в российских кинотеатрах к 90-летию космонавтки — 8 апреля 2027 года.