В Москве начались съемки фильма о Валентине Терешковой

В Кунцево жители протестуют против вырубки леса
В Okko выйдет семейный фэнтези-сериал «Малахит», основанный на уральских легендах
В Москве пройдет спецпоказ драмеди «Беспечный возраст» с редактором «Афиши Daily» Алей Александровой
Ассоциация галерей проведет в Москве аукцион современного искусства. Выбрали самые интересные работы
Дэвид Харбор назвал свой любимый сезон «Очень странных дел»
Папа римский Лев XIV призвал ограничить развитие ИИ
Николас Кейдж отказал Нолану, Андерсону и Аллену — и они больше не звали его сниматься
Мотоциклистам могут разрешить движение по выделенным полосам для общественного транспорта
В Дубае откроют музей цифрового искусства
В Лас-Вегасе прошла «Олимпиада на стероидах». На ней побили только один мировой рекорд
Дрейк установил рекорд Billboard, заняв сразу три первых места в чарте альбомов
В Московском регионе запретят полеты малой авиации на высоте до 5000 метров
Появился тизер спин-оффа «Рика и Морти» о президенте США
Платные места в вузах сократят на 47 тысяч для юристов, управленцев и экономистов
В Китае разработали мини-устройство для обнаружения рака по крови
В Конго число случаев заражения Эболой превысило 900
Заброшенный причал на Нагатинской набережной превратят в спа-комплекс
«Мандалорец и Грогу» стартовал хуже всех новых фильмов по «Звездным войнам» от Disney
«Афиша Daily» покажет фильм Софии Копполы «Марк глазами Софии» в кинотеатре «Иллюзион»
Власти Москвы вернут участковых врачей
«Афиша» организовала просмотр финала Лиги чемпионов — билеты разошлись за пару часов
Следующая волна теплой погоды в Москве будет только в начале лета
Из Москвы в Ясную Поляну отправится «Литературный экспресс»
Николас Галицин и Камила Мендес в отрывке «Властелинов вселенной»
В центре Москвы построят «школы будущего» на замену дореволюционным
Зендая и Сидни Суини в трейлере последней серии «Эйфории»
Акула напала на туриста у Большого Барьерного рифа в Австралии
«Гарри Поттер» и «Фонари»: HBO Max выпустил ролик с анонсами проектов 2026 года

В Москве начались съемки фильма о Валентине Терешковой

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: пресс-служба «Атмосферы кино»

Начались съемки фильма «Чайка» о полете Валентины Терешковой в космос. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Производством картины занимается кинокомпания Legio Felix при поддержке Первого канала, а также дистрибьюторов «Атмосфера кино» и «О! Кино».  Режиссером выступает Антон Мегердичев, оператором — Сергей Астахов. Сценарий пишут Илья Куликов и Валерия Подорожнова. Генеральные продюсеры проекта — Илья Куликов, Владимир Пермяков и Андрей Семенов.

Главную роль в картине исполнит Леонела Мантурова. В утверждении актрисы Терешкова участвовала лично. В актерский состав также вошли Дмитрий Чеботарев, Сергей Городничий, Денис Власенко, Ангелина Стречина, Олег Савостюк, Кирилл Зайцев, Алексей Кравченко, Таисия Калинина, Елена Панова и другие.

Съемки картины будут продолжаться ближайшие три месяца. Подготовка шла при участии самой Терешковой и ее семьи. Команда фильма получила полный доступ ко всем архивам Роскосмоса с информацией о полете Терешковой, в том числе к закрытым и ранее не публиковавшимся. «Чайка» выйдет в российских кинотеатрах к 90-летию космонавтки — 8 апреля 2027 года.

Расскажите друзьям