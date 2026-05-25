Мотоциклистам могут разрешить движение по выделенным полосам для общественного транспорта

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Минтранс проработает идею разрешить мотоциклистам ездить по выделенной полосе. Об этом министр транспорта Андрей Никитин сообщил в разговоре с журналистом Life Александром Юнашевым.

«[Этот вопрос] будет [прорабатываться], я думаю, вместе с вопросом с электровелосипедами. Надо будет посмотреть, действительно, как оптимально выстроить схему движения», — сказал Никитин. Министр отметил: «Как байкер, конечно, я за. Как министр — надо подумать над безопасностью». 

«Знаю об этой инициативе и поддерживаю ее», — сказал по этому поводу Юнашеву министр финансов России Антон Силуанов. «Как байкеру, это было бы здорово. Байкеры много места не занимают на дороге, а полосы для общественного транспорта, как правило, более свободны», — добавил он. 

Недавно стало известно, что в подмосковном Солнечногорске запретили работу сервисов аренды самокатов. На территории округа теперь нельзя ездить на кикшеринге и парковать его.  Власти отметили, что меры введены из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, а также для повышения уровня безопасности и предотвращения нарушений правил благоустройства.

