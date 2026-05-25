Дрейк установил рекорд Billboard, заняв сразу три первых места в чарте альбомов

Благодаря этому рэпер получил уже 15-й альбом номер один в карьере и побил рекорд Jay-Z по количеству лидеров чарта среди сольных исполнителей и артистов R& B/хип-хопа. Дрейк также сравнялся с Taylor Swift по числу альбомов номер один среди сольных артистов. Впереди остаются только The Beatles с 19 первыми местами.