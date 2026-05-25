Появился тизер спин-оффа «Рика и Морти» о президенте США

Adult Swim опубликовал тизер «Президента Кертиса» — спин-офф «Рика и Морти» о президенте США.
Шоу стартует в июле. Оно будет выходить на Adult Swim и HBO Max.
В центре сюжета — персонаж Андре Кертис. Его снова озвучит Кит Дэвид. Сериал сосредоточится на приключениях президента и его команды, которые решают проблемы, слишком «мелкие» для Рика Санчеса: от межпространственной дипломатии до паранормальных расследований.
Проект создают исполнительные продюсеры «Рика и Морти» Дэн Хармон и Джеймс Сичилиано. К ним присоединились Стефани Беатрис («Бруклин 9-9») и Джим Раш («Сообщество»).
Недавно создатель «Рика и Морти» Дэн Хармон подтвердил разработку полнометражного фильма по культовому мультсериалу. Режиссером станет Джейкоб Хэр.