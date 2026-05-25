В Московском регионе запретят полеты малой авиации на высоте до 5000 метров

В начале июня в Московской воздушной зоне полностью запретят полеты гражданских воздушных судов на высотах до 5100 метров. Об этом сообщила Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА-Россия).
Ограничения должны затронуть Московский район полетной информации — это не только небо над Москвой и областью, но и большая часть воздушного пространства Центральной России.
На западе запрет распространится до границы с Беларусью, на севере — до границы с петербургской полетной зоной, на востоке — до границы с зонами Екатеринбурга и Самары, а на юге — до границы с зоной, где полеты запрещены с начала полномасштабной войны.
Под запрет попадут самолеты авиации общего назначения, бизнес-джеты и вертолеты, выполняющие нерегулярные рейсы. При этом для регулярных и чартерных пассажирских рейсов, следующих по маршрутам обслуживания воздушного движения в аэропорты и из них, сделают исключение. Запрет также не должен коснуться полетов санитарной авиации, медицинской эвакуации, авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередачи, а также авиационных работ по госконтрактам.
В АОПА отметили, что публикация официального НОТАМ — извещения с информацией для пилотов и авиакомпаний — ожидается в ближайшее время. До его появления точные параметры и сроки действия ограничений официально не закреплены.
Как пишет «Подъем», в подмосковных аэроклубах уже готовятся к возможной остановке работы или переезду. Директор Центрального аэроклуба имени В.П.Чкалова ДОСААФ России Сергей Рябчинский сказал изданию, что официально ограничения до клубов пока не довели, но, по его мнению, они, скорее всего, будут введены.
«Вот у нас учебный центр, мы учим на сверхлегких самолетах летать ребят с 16 лет и на планерах. Мы вынуждены будем прикрыться. Мы же и зарплаты платим коллективу. В общем, это большая проблема для нас. Вся отрасль будет выключена. Я это называю: последний гвоздь в гроб легкой авиации России», — отметил он.
По словам Рябчинского, некоторые аэроклубы уже переезжают в другие регионы. Он связал возможные ограничения с атаками беспилотников: власти, по его словам, пытаются упростить контроль за воздушным пространством, но отрасли нужно время, чтобы адаптироваться и при необходимости перебазировать технику.