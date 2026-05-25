Заброшенный причал на Нагатинской набережной превратят в спа-комплекс

Фото: @bureau_a4

На Нагатинской набережной, на месте заброшенного причала комбината «Мосинжбетон», появится комплекс с бассейнами, кортами для падела и кафе. Об этом сообщило архитектурное бюро А4, занимавшееся разработкой проекта.

Общая площадь здания составит около 6500 квадратных метров. Оно будет напоминать круизный лайнер с несколькими ярусами террас из тиковой доски — материала из судостроения. В понтонной части река будет бесшовно переходить в городскую ткань.

Архитекторы вдохновлялись Harbour Bath в Копенгагене — объектом, который продолжает городской ландшафт на воду гавани в центре города. Внутри московского комплекса расположатся кафе, бассейны с приватными купелями, падел-корты, бар у воды, рестораны, ретейл, спа, студии медитации, йоги и пилатеса с видовыми террасами.

© @bureau_a4

Новое пространство также скоро откроется на Котельнической набережной — у фонда «Геометрия» появится выставочный зал. Он задуман не как классическая галерея, а как платформа поддержки художников, кураторов и институциональных инициатив. Первым проектом станет экспозиция «Сила отсутствия? Из коллекции Зои Галеевой», посвященная состоянию человека в эпоху информационного шума, тревоги и утраты доверия. Открытие состоится 29 мая.

