В Конго число случаев заражения Эболой превысило 900

«Афиша Daily» покажет фильм Софии Копполы «Марк глазами Софии» в кинотеатре «Иллюзион»
В Дубае откроют музей цифрового искусства
В Лас-Вегасе прошла «Олимпиада на стероидах». На ней побили только один мировой рекорд
Дрейк установил рекорд Billboard, заняв сразу три первых места в чарте альбомов
В Московском регионе запретят полеты малой авиации на высоте до пяти тысяч метров
Появился тизер спин-оффа «Рика и Морти» о президенте США
Платные места в вузах сократят на 47 тысяч для юристов, управленцев и экономистов
В Китае разработали мини-устройство для обнаружения рака по крови
Заброшенный причал на Нагатинской набережной превратят в спа-комплекс
«Мандалорец и Грогу» стартовал хуже всех новых фильмов по «Звездным войнам» от Disney
Власти Москвы вернут участковых врачей
«Афиша» организовала просмотр финала Лиги чемпионов — билеты разошлись за пару часов
Следующая волна теплой погоды в Москве будет только в начале лета
Из Москвы в Ясную Поляну отправится «Литературный экспресс»
Николас Галицин и Камила Мендес в отрывке «Властелинов вселенной»
В центре Москвы построят «школы будущего» на замену дореволюционным
Зендая и Сидни Суини в трейлере последней серии «Эйфории»
Акула напала на туриста у Большого Барьерного рифа в Австралии
«Гарри Поттер» и «Фонари»: HBO Max выпустил ролик с анонсами проектов 2026 года
Пол Маккартни назвал Пола Мескала «очень милым» после кастинга в байопик о The Beatles
В Аптекарском огороде зацвел редкий старинный шиповник
Ханна Мюррей из «Молокососов» и «Игры престолов» рассказала о жизни в культе и тяжелом психозе
Более 3000 жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта с начала года
Появились новые кадры и фото со съемок третьего сезона «Дома Дракона»
Экс-принца Эндрю подозревают в неподобающем поведении на скачках
Жизель Пелико рассказала, что снова смогла полюбить после пережитого насилия
СМИ: «Шрек-6» уже запущен в работу
European Gymnastics полностью сняла ограничения с российских спортсменов

В Конго число случаев заражения Эболой превысило 900

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Mathurin Napoly/matnapo/Unsplash

Власти Демократической Республики Конго сообщили, что число предполагаемых случаев заражения вирусом Эбола на востоке страны превысило 900.

В Министерстве связи Конго заявили, что на данный момент зарегистрировано 904 подозреваемых случая заболевания, включая 119 смертей. Очаг вспышки находится в провинции Итури. Ранее власти сообщали о более чем 700 случаях заражения, но ситуация продолжает ухудшаться.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что риск распространения вируса внутри Конго оценивается как «очень высокий», хотя вероятность глобальной эпидемии пока остается низкой. Несколько случаев заболевания и смертей уже зафиксированы в соседней Уганде.

Дополнительные трудности в борьбе с вирусом создают нападения на медицинские центры. На прошлой неделе в двух городах, расположенных в эпицентре вспышки, были подожжены центры лечения Эболы. Эксперты связывают это с нестабильной ситуацией в регионе, активностью вооруженных группировок, массовым переселением людей и недоверием местных жителей к властям.

Расскажите друзьям
Теги:
ВОЗ