«Гарри Поттер» и «Фонари»: HBO Max выпустил ролик с анонсами проектов 2026 года
«Афиша» организовала просмотр финала Лиги чемпионов — билеты разошлись за пару часов
Следующая волна теплой погоды в Москве будет только в начале лета
Из Москвы в Ясную Поляну отправится «Литературный экспресс»
Николас Галицин и Камила Мендес в отрывке «Властелинов вселенной»
В центре Москвы построят «школы будущего» на замену дореволюционным
Акула напала на туриста у Большого Барьерного рифа в Австралии
Пол Маккартни назвал Пола Мескала «очень милым» после кастинга в байопик о The Beatles
В Аптекарском огороде зацвел редкий старинный шиповник
Ханна Мюррей из «Молокососов» и «Игры престолов» рассказала о жизни в культе и тяжелом психозе
Более 3000 жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта с начала года
Появились новые кадры и фото со съемок третьего сезона «Дома Дракона»
Экс-принца Эндрю подозревают в неподобающем поведении на скачках
Жизель Пелико рассказала, что снова смогла полюбить после пережитого насилия
СМИ: «Шрек-6» уже запущен в работу
European Gymnastics полностью сняла ограничения с российских спортсменов
Синоптик: 28 мая в Московской области ожидается дождь со снегом
У Белого дома произошла стрельба
В метро Москвы введут оплату виртуальной «Тройкой» с помощью NFC
В Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге
Объявлены победители Каннского кинофестиваля. Главная награда — у Кристиана Мунджиу
«Минотавр» Андрея Звягинцева получил Гран-при Каннского кинофестиваля
В Швейцарии 14 июня пройдет референдум об ограничении численности населения
Зендая рассказала, как совмещала работу на съемках «Эйфории», «Одиссеи» и «Дюны»
Россия стала мировым лидером по количеству удаленных приложений из App Store
Власти Бухареста усилили меры безопасности в городе из-за концерта Макса Коржа
Папа римский снова показал жест «сикс севен»
24 мая в Москве на день закроют проезд по Садовому кольцу

Зендая и Сидни Суини в трейлере последней серии «Эйфории»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: HBO Max

HBO Max выпустил тизер заключительной серии «Эйфории». Третий сезон начал выходить 12 апреля и завершится уже в это воскресенье.

Действие разворачивается спустя пять лет после событий второго сезона. Ру (Зендая) оказывается на допросе, где ее спрашивают, была ли она когда-нибудь в Мексике. Али (Колман Доминго) попадает в больницу. Нейт (Джейкоб Элорди) и Кэсси (Сидни Суини) играют свадьбу. Джулс (Хантер Шафер), похоже, теряет себя в секс-индустрии.

В третьем сезоне «Эйфории» также появились Наташа Лионн («Жизни матрешки»), Даниель Дедуайлер («Тем больнее падать»), Илай Рот («Хостел»), Гидеон Адлон («Общество»), Джессика Блэр Херман («Как я встретил вашу маму»), Мэдисон Томпсон («Озарк»). Все серии сняты в формате VistaVision, который считается предвестником IMAX.

Видео: HBO Max

После череды громких премьер 2026 года — среди которых новый сезон «Эйфории», фильм «Вот это драма!», вторая часть «Дюны» и «Одиссея» Кристофера Нолана — Зендая планирует взять паузу и временно исчезнуть из публичного пространства. В недавнем интервью актриса призналась, что боится надоесть зрителям и очень ценит их поддержку.

Недавно она также рассказала о напряженном графике работы, с которым столкнулась: «Я помню, как была на съемках „Эйфории“ — это были ночные съемки на ранчо. Я была такой уставшей, но я также разучивала свои реплики на языке чакобса для „Дюны“. А потом я стала расписывать [другие] реплики, которые нужно было запомнить для краткой поездки в Исландию [для съемок в „Одиссее“]».

Расскажите друзьям