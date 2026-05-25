Зендая и Сидни Суини в трейлере последней серии «Эйфории»

HBO Max выпустил тизер заключительной серии «Эйфории». Третий сезон начал выходить 12 апреля и завершится уже в это воскресенье.
Действие разворачивается спустя пять лет после событий второго сезона. Ру (Зендая) оказывается на допросе, где ее спрашивают, была ли она когда-нибудь в Мексике. Али (Колман Доминго) попадает в больницу. Нейт (Джейкоб Элорди) и Кэсси (Сидни Суини) играют свадьбу. Джулс (Хантер Шафер), похоже, теряет себя в секс-индустрии.
В третьем сезоне «Эйфории» также появились Наташа Лионн («Жизни матрешки»), Даниель Дедуайлер («Тем больнее падать»), Илай Рот («Хостел»), Гидеон Адлон («Общество»), Джессика Блэр Херман («Как я встретил вашу маму»), Мэдисон Томпсон («Озарк»). Все серии сняты в формате VistaVision, который считается предвестником IMAX.
После череды громких премьер 2026 года — среди которых новый сезон «Эйфории», фильм «Вот это драма!», вторая часть «Дюны» и «Одиссея» Кристофера Нолана — Зендая планирует взять паузу и временно исчезнуть из публичного пространства. В недавнем интервью актриса призналась, что боится надоесть зрителям и очень ценит их поддержку.
Недавно она также рассказала о напряженном графике работы, с которым столкнулась: «Я помню, как была на съемках „Эйфории“ — это были ночные съемки на ранчо. Я была такой уставшей, но я также разучивала свои реплики на языке чакобса для „Дюны“. А потом я стала расписывать [другие] реплики, которые нужно было запомнить для краткой поездки в Исландию [для съемок в „Одиссее“]».