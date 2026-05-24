«Гарри Поттер» и «Фонари»: HBO Max выпустил ролик с анонсами проектов 2026 года

Фото: HBO

HBO Max выпустил ролик с анонсами проектов второй половины 2026 года.

В видео показали кадры сериала «Гарри Поттер и философский камень», а также тизеры «Фонарей», спин-оффа «Теории большого взрыва» — «Стюарт пытается спасти Вселенную» — и новых сезонов популярных шоу.

Особое внимание зрителей привлек ролик к сериалу о Гарри Поттере. В видео впервые показали юного волшебника во время игры в квиддич. Премьера проекта состоится 25 декабря. Ранее первый тизер шоу уже стал самым просматриваемым в истории HBO и HBO Max.

Среди других будущих проектов HBO Max — документальный сериал «Hard Knocks: Training Camp with the Seattle Seahawks», премьера которого состоится в августе, а также проекты «Жизнь, Ларри и погоня за несчастьем», «Монстры Бога», «The Man Will Burn», «Война» и «Юность».

