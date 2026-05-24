В Аптекарском огороде зацвел редкий старинный шиповник

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» начался короткий период цветения шиповника бедренцеволистного — одного из старейших декоративных растений коллекции сада. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе.
Нежные бело-кремовые цветки распускаются всего на несколько дней, после чего куст быстро покрывается зеленью. Шиповник растет рядом со знаменитым 220-летним дубом Гофмана.
Название шиповника связано с формой листьев, напоминающих бедренец — луговое растение семейства зонтичных. На эту особенность еще несколько веков назад обратил внимание Карл Линней, закрепив ее в названии вида.
В естественной среде этот шиповник цветет простыми пятилепестковыми цветками, но в «Аптекарском огороде» представлена старинная махровая форма.