В Аптекарском огороде зацвел редкий старинный шиповник

Фото: Аптекарский огород МГУ

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» начался короткий период цветения шиповника бедренцеволистного — одного из старейших декоративных растений коллекции сада. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе.

Нежные бело-кремовые цветки распускаются всего на несколько дней, после чего куст быстро покрывается зеленью. Шиповник растет рядом со знаменитым 220-летним дубом Гофмана.

Название шиповника связано с формой листьев, напоминающих бедренец — луговое растение семейства зонтичных. На эту особенность еще несколько веков назад обратил внимание Карл Линней, закрепив ее в названии вида.

В естественной среде этот шиповник цветет простыми пятилепестковыми цветками, но в «Аптекарском огороде» представлена старинная махровая форма.

МГУ
Карл Линней