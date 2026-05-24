Акула напала на туриста у Большого Барьерного рифа в Австралии

«Гарри Поттер» и «Фонари»: HBO Max выпустил ролик с анонсами проектов 2026 года
Пол Маккартни назвал Пола Мескала «очень милым» после кастинга в байопик о The Beatles
В Аптекарском огороде зацвел редкий старинный шиповник
Ханна Мюррей из «Молокососов» и «Игры престолов» рассказала о жизни в культе и тяжелом психозе
Более 3000 жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта с начала года
Появились новые кадры и фото со съемок третьего сезона «Дома Дракона»
Экс-принца Эндрю подозревают в неподобающем поведении на скачках
Жизель Пелико рассказала, что снова смогла полюбить после пережитого насилия
СМИ: «Шрек-6» уже запущен в работу
European Gymnastics полностью сняла ограничения с российских спортсменов
Синоптик: 28 мая в Московской области ожидается дождь со снегом
У Белого дома произошла стрельба
В метро Москвы введут оплату виртуальной «Тройкой» с помощью NFC
В Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге
Объявлены победители Каннского кинофестиваля. Главная награда — у Кристиана Мунджиу
«Минотавр» Андрея Звягинцева получил Гран-при Каннского кинофестиваля
В Швейцарии 14 июня пройдет референдум об ограничении численности населения
Зендая рассказала, как совмещала работу на съемках «Эйфории», «Одиссеи» и «Дюны»
Россия стала мировым лидером по количеству удаленных приложений из App Store
Власти Бухареста усилили меры безопасности в городе из-за концерта Макса Коржа
Папа римский снова показал жест «сикс севен»
24 мая в Москве на день закроют проезд по Садовому кольцу
Эмералд Феннелл пожалела, что сцену с  подмышками Марго Робби вырезали из «Грозового перевала»
Рослесхоз поддержал законопроект о переоборудовании лесных тропинок под беговые дорожки
Первый поцелуй и тайные взгляды: россияне рассказали о своей школьной любви
У Оззи Осборна будет цифровой ИИ-двойник. Фанаты смогут разговаривать с ним
Пентагон опубликовал новые материалы об НЛО
Зак Брафф рассказал, почему создатели «Клиники» решили сделать продолжение более серьезным

Акула напала на туриста у Большого Барьерного рифа в Австралии

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: BehindTheTmuna/Unsplash

В районе Большого Барьерного рифа к югу от города Кэрнс акула напала на 39-летнего мужчину. Человек скончался, пишет The Guardian.

По данным полиции Квинсленда, мужчина находился на мелководном рифе Кеннеди-Шол примерно в 50 километрах от побережья и занимался рыбалкой. Этот район считается популярным местом среди любителей дайвинга и морской рыбалки.

Экстренные службы получили сообщение о нападении около полудня в воскресенье. Пострадавшего доставили к лодочному причалу Халл-Ривер-Хедс рядом с городом Талли в критическом состоянии. Вскоре после возвращения на берег он скончался от полученных травм.

Какой именно вид акулы напал на мужчину, пока неизвестно. В водах Большого Барьерного рифа чаще всего встречаются бычьи и тигровые акулы. Белые акулы также обитают в регионе, но появляются там значительно реже из-за теплой воды.

Это уже не первый подобный случай за последнее время. Неделей ранее еще один мужчина погиб после нападения акулы у острова Роттнест недалеко от Перта.

Расскажите друзьям