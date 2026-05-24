Появились новые кадры и фото со съемок третьего сезона «Дома Дракона»

HBO поделился закулисьем съемок третьего сезона сериала «Дом Дракона». Опубликованы новые снимки с площадки и официальные кадры. Премьера состоится 21 июня.
Новые серии будут посвящены самым кровопролитным битвам гражданской войны Таргариенов. Приквел «Игры престолов» рассказывает о войне внутри династии Таргариен за Железный трон, которая произошла примерно за 200 лет до событий оригинального сериала. Сюжет строится на борьбе за власть между принцессой Рейнирой и ее сводным братом Эйгоном. Сериал основан на книге Джорджа Р.Р.Мартина «Пламя и кровь».
В апреле HBO Max поделился первым тизером-трейлером третьего сезона «Дома Дракона». Трейлер впервые показали на фестивале CCXP Mexico. Третий сезон представили актеры Мэтт Смит, Оливия Кук и Фабьен Фрэнкел. Мэтт Смит, сыгравший Деймона Таргариена, пообещал, что в новых эпизодах будет много битв.
Шоураннер Райан Кондал назвал новый сезон самым масштабным в истории сериала. По его словам, он будет мрачным, смешным, эмоциональным, полным экшна и драконов.
Сериал начал выходить в 2022 году. У него ожидается и четвертый сезон, он выйдет в 2028 году.