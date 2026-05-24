Экс-принца Эндрю подозревают в неподобающем поведении на скачках

Фото: BBC News/YouTube

Полиция начала проверку новых обвинений в адрес бывшего принца Эндрю. По данным газеты The Sunday Times, брата короля Великобритании подозревают в «неподобающем поведении» в отношении женщины во время скачек в Аскоте летом 2002 года.

Подробности инцидента не раскрываются. Известно лишь, что на мероприятии присутствовали королева Елизавета II, принц Чарлз, который позже стал королем Карлом III, а также дочь Эндрю — принцесса Евгения. По информации СМИ, это дело связано с общим расследованием в отношении Эндрю по подозрению в злоупотреблении положением.

19 февраля Эндрю задержали по подозрению в должностном злоупотреблении. Би-би-си связывала арест с расследованием, касающимся файлов Эпштейна. Экс-принц отрицает все обвинения. Из-за резонанса брату короля Великобритании Карла III запретили заниматься одним из его любимых хобби — верховой ездой. Советники королевской семьи считают, что Эндрю, находясь под следствием, не должен выглядеть слишком веселым на снимках фотографов.

Имя принца Эндрю появилось в скандале с секс-преступлениями Джеффри Эпштейна в начале 2015 года. Пострадавшая Вирджиния Джуффре заявила, что магнат одалживал ее богатым и влиятельным друзьям в качестве несовершеннолетней секс-рабыни и неоднократно принуждал ее к сексу с принцем Эндрю.

Недавно вторая женщина сказала, что финансист отправлял ее в Великобританию для секса с Эндрю. По словам пострадавшей, после ночи с принцем ей устроили экскурсию по Букингемскому дворцу и чаепитие.

В 2019 году Эндрю прекратил выполнение королевских обязанностей, а в 2022-м его лишили военных званий из-за скандала. Сам принц обвинения отрицал и в 2022-м смог урегулировать гражданский иск Джуффре, выплатив ей нераскрытую сумму и сделав значительное пожертвование на благотворительность. В октябре 2025-го Карл III лишил Эндрю всех титулов и выселил из королевской резиденции.

