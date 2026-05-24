Пол Маккартни назвал Пола Мескала «очень милым» после кастинга в байопик о The Beatles

Фото: Neal Street Productions

Пол Маккартни прокомментировал выбор Пола Мескала на роль самого себя в предстоящих фильмах о The Beatles.

Во время участия в последнем выпуске шоу The Late Show музыканта спросили, кто из них «симпатичнее» — он сам в молодости или Мескал, сыгравший его в лентах Сэма Мендеса. Маккартни с улыбкой указал на себя и ответил: «Я». После смеха и аплодисментов зала он добавил: «Нет, он очень милый, очень милый».

Сейчас Сэм Мендес работает над «The Beatles: A Four-Film Cinematic Event». Это серия из четырех отдельных фильмов о легендарной группе, каждый из которых расскажет историю The Beatles с точки зрения одного из участников коллектива. Премьера всех картин запланирована на апрель 2028 года.

Пол Мескал исполнит роль Пола Маккартни, Харрис Дикинсон сыграет Джона Леннона, Джозеф Куинн появится в образе Джорджа Харрисона, а Барри Кеоган воплотит Ринго Старра.

Сам Мескал уже рассказывал, что старается как можно меньше раскрывать деталей проекта. По словам актера, будущие фильмы станут «уникальным опытом» для зрителей. Он также подтвердил, что будет самостоятельно исполнять песни в картине и уже встречался с Маккартни, чтобы подготовиться к роли.

В актерский состав проекта также вошли Сирша Ронан, Анна Саваи, Эйми Лу Вуд и Миа Маккенна-Брюс. Они сыграют Линду Маккартни, Йоко Оно, Патти Бойд и Морин Старки соответственно.

