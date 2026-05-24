Жизель Пелико рассказала, что снова смогла полюбить после пережитого насилия

Жизель Пелико стала известна после громкого судебного процесса во Франции. В 2024 году ее бывший муж Доминик Пелико был приговорен к 20 годам тюрьмы за то, что на протяжении почти десяти лет накачивал супругу наркотиками, насиловал ее и позволял другим мужчинам издеваться над ней, пока она находилась без сознания. Во время суда Пелико отказалась от права на анонимность, несмотря на давление и попытки унизить ее в процессе. По ее словам, это решение далось ей очень тяжело.