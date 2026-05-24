Жизель Пелико рассказала, что снова смогла полюбить после пережитого насилия

Фото: David Levenson/Getty Images

Француженка Жизель Пелико, ставшая символом борьбы против сексуализированного насилия, впервые рассказала, как смогла вновь довериться мужчине и обрести любовь.

Выступая на фестивале Hay Festival в Уэльсе, 73-летняя Пелико призналась, что после многолетнего насилия со стороны бывшего мужа Доминика Пелико она была уверена, что больше никогда не сможет доверять мужчинам.

Но позже в ее жизни появился Жан-Лу Агопьян, с которым она вновь почувствовала себя счастливой. «Я не думала, что это вообще возможно, особенно в моем возрасте. Я даже не хотела снова влюбляться, но жизнь распорядилась иначе», — поделилась Пелико.

Она добавила, что их встреча стала для нее неожиданностью: «Мы встретились, наши пути пересеклись, и я познакомилась с этим молодым человеком 73 лет. Видите, любовь может прийти в любом возрасте».

На фестивале она также рассказала о своей книге «Гимн жизни» и вновь подняла тему насилия над женщинами. По мнению Пелико, общество должно серьезнее относиться к этой проблеме. «Я думала, что моя история касается только меня. Но потом поняла — это лишь верхушка айсберга», — сказала она.

Жизель Пелико стала известна после громкого судебного процесса во Франции. В 2024 году ее бывший муж Доминик Пелико был приговорен к 20 годам тюрьмы за то, что на протяжении почти десяти лет накачивал супругу наркотиками, насиловал ее и позволял другим мужчинам издеваться над ней, пока она находилась без сознания. Во время суда Пелико отказалась от права на анонимность, несмотря на давление и попытки унизить ее в процессе. По ее словам, это решение далось ей очень тяжело.

