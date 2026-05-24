Синоптик: 28 мая в Московской области ожидается дождь со снегом

На этой неделе в Московской области ожидается «октябрьский холод» и дождь со снегом. Об этом предупреждает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, заключительная неделя весны будет дождливой — выпадет почти половина месячной нормы. Ливни будут идти каждый день, а на улице резко похолодает.
Начало недели в Москве начнется с умеренной майской температуры воздуха от +17 до +20 градусов. Во вторник, после прохождения холодного фронта, столбики термометров покажут от +6 до +9 градусов, а днем — от +13 до +16 градусов. В среду станет еще на пару градусов прохладнее, ночью похолодает до +5, а днем до +11-14 градусов.
«В четверг, в тыл циклона задует „костяной“ северо-западный ветер и поступит „мешок“ арктического воздуха. В сумерках произойдет обрушение температурного фона до +2…+5 градусов, а днем, в условиях пасмурного неба и проливных дождей, столбики термометра покажут от +5 до +8 градусов — такой цепкий холод обычно бывает в октябре. При таком пограничном состоянии температуры под утро на севере и северо-западе Московской области дождь в воздухе станет наполняться мельтешением хлопьев-„липучек» тающего на лету робкого мокрого снега», — отметил синоптик.
Осадки также локально прогнозируются в Тверской, Ярославской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областях и Карелии, в последних двух — с ледяным дождем. «Белые „мухи“ до Москвы, скорее всего, не доберутся, но могут появиться в небе ближнего Подмосковья по дуге Истра-Лобня-Пушкино. Второй „заход“ зимы, в виде ночного мокрого снега с дождем, тоже, скорее всего, минует саму столицу, но пройдет по западу и юго-западу региона (Руза, Можайск, Наро-Фоминск) и клином доберется до отдельных районов Смоленской, Брянской и Калужской областей», — добавил Тишковец.
Он подчеркнул, что рекордов холода можно не ждать. По информации специалиста «Фобоса», по статистике самые поздние заморозки в Москве случались вплоть до 12 июня — такое было в 1899 году.