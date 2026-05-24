У Белого дома произошла стрельба

Вечером 23 мая мужчина открыл стрельбу из пистолета у Белого дома. Об этом пишут ряд американских СМИ, в частности, NBC News.

По данным СМИ, неизвестный подошел к контрольно-пропускному пункту Секретной службы, достал пистолет из сумки и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Секретная служба США открыла ответный огонь по злоумышленнику, после чего он погиб.

В результате инцидента был ранен случайный прохожий, однако неясно, кто именно в него стрелял. Информации о его состоянии пока нет. Президент Дональд Трамп находился в тот момент в Белом доме, но он не пострадал.

По информации The New York Post, нападавшим оказался 21-летний Насир Бест, который называл себя «Иисусом Христом». В Секретной службе его знали как человека с выраженными признаками психического расстройства. Источники отмечают, что Бест регулярно появлялся у различных входов в Белый дом, нарушая предписание суда о запрете приближаться к объекту.

Это уже второй инцидент со стрельбой за последний месяц. Предыдущий случай произошел в апреле во время ужина ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовал Дональд Трамп. Стрелком оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния. Он ранил агента Секретной службы США, его доставили в больницу. Стрелявшего задержали.

В июле 2024 года в городе Батлер в штате Пенсильвания было совершено первое покушение на Дональда Трампа. Он выступал перед поклонниками, как вдруг стали раздаваться выстрелы. Одна из пуль попала политику в ухо, он сразу упал на пол и был накрыт агентами Секретной службы, а позже доставлен в больницу. В результате случившегося скончался один человек, еще двое были тяжело ранены.

