В метро Москвы введут оплату виртуальной «Тройкой» с помощью NFC

Фото: t.me/mosmetro2

До конца 2026 года в московском транспорте запустят оплату виртуальной «Тройкой» через NFC: для прохода достаточно будет просто смартфон к турникету. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Департамент транспорта.

Проект реализует Центр перспективных разработок, который открылся два года назад. В его составе работает первая в России лаборатория билетных систем.

Использовать NFC для оплаты проезда можно будет на смартфонах на базе Android. Сейчас эту возможность тестируют в лабораторных условиях.

Виртуальная «Тройка» — сервис оплаты проезда во всех видах московского общественного транспорта, работающий на основе QR-кодов. Он начал работать в 2024 году. Сервисом можно пользоваться на смартфонах как с операционной системой Android, так и с операционной системой iOS.

Чтобы выпустить виртуальную карту, нужно воспользоваться приложением «Метро Москвы». При этом возможность оплаты проезда с помощью QR-кода также сохранится.

