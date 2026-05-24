В Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда возобновили поиски пропавшей восемь месяцев назад семьи Усольцевых. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на отряд.
Поиски Ирины, Сергея и пятилетней Арины продлятся четыре дня. В них будут задействованы пять человек и четыре единицы техники.
По словам председателя «Лизы Алерт» Григория Сергеева, чтобы найти семью, спасатели будут применять беспилотную авиацию. В первый день уде обследовали шесть квадратных километров леса, но результата это не принесло.
Усольцевы пропали 28 сентября. Сергей, Ирина, их дочь взяли собаку и пошли в поход к горе Буратино, расположенной в Кутурчинском Белогорье. Семья оставила машину, поднялась в гору, после чего связь с ними оборвалась.
Спустя несколько дней они обнаружили машину Сергея, внутри которой лежали 300 тыс. рублей. Масштабные поиски завершились 12 октября 2025 года из-за сложных погодных условий. Во время спасательной операции не было найдено следов ни одного из членов семьи, что породило волну слухов и теорий заговоров.