В Швейцарии 14 июня пройдет референдум об ограничении численности населения

Правительство Швейцарии 14 июня проведет референдум по предложению ограничить численность населения страны, пишет Reuters.
Согласно предложению, максимальная численности постоянного населения страны не должны превышать 10 млн человек к 2050 году. Предполагается автоматическое введение ограничительных мер в том случае, если она превысит 9,5 млн человек до этого срока. Среди них — сокращение квот на предоставление убежища и воссоединение семей.
Инициатива поддерживается правой Швейцарской народной партией (SVP). Ее члены утверждают, что всплеск роста населения перегружает инфраструктуру, наносит ущерб окружающей среде и способствует увеличению стоимости аренды недвижимости.
К концу 2025 года в Швейцарии проживало около 9,1 млн человек. Ее население выросло на 1,7 млн человек с 2002 года, в том числе за счет притока иммигрантов.
