«Минотавр» Андрея Звягинцева получил Гран-при Каннского кинофестиваля

Фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил Гран-при Каннского кинофестиваля. Это вторая по значимости награда смотра после «Золотой пальмовой ветви». Победителей объявили на церемонии награждения.
«Минотавр» рассказывает историю высокопоставленного руководителя, чья тщательно выстроенная жизнь рушится. Профессиональные кризисы, глобальный хаос и супружеская измена вместе доводят героя до опасной точки.
Главную роль в ленте исполнил Дмитрий Мазуров. Его супругу Галину сыграла Ирис Лебедева. В каст также вошли Варвара Шмыкова, Юрис Жагарс, Анатолий Белый, Артур Смольянинов и Владимир Фридман. Сценарий «Минотавра» написал сам Звягинцев в соавторстве с Семеном Ляшенко.
«Минотавр» был одним из фаворитов на этом Каннском смотре. В опросе «Афиши Daily», в котором участвовали 12 российских кинокритиков, картина Звягинцева набрала 7,7 баллов из 10. По этому показателю она поделила первое место с «Внезапно» Рюсукэ Хамагути.
После премьерного показа в Каннах фильм Звягинцева удостоился 10-минутных оваций.
Звягинцев — двукратный номинант на «Оскар», обладатель гран-при Венецианского кинофестиваля 2003 года за фильм «Возвращение», приза жюри Каннского смотра 2017 года за ленту «Нелюбовь» и награды за сценарий в Каннах за «Левиафан» в 2014-м. Среди других его известных работ ― «Елена» и «Изгнание».
С момента выхода предыдущего фильма Звягинцева ― «Нелюбовь» ― прошло девять лет. Столь длинный перерыв связан в том числе с тяжелой болезнью: в августе 2021 года из-за последствий ковида у режиссера было поражено 90% легких, его вводили в медикаментозную кому.