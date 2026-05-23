Власти Бухареста усилили меры безопасности в городе из-за концерта Макса Коржа

Из-за концерта белорусского певца Макса Коржа власти Румынии 23 мая ввели в Бухаресте повышенные меры безопасности, пишет Observator News.



На улицах Бухареста дежурят около 10 тыс. полицейских и сотрудников спецслужб. В городе опасаются возможных беспорядков. Ожидается, что выступление посетят около 50 тыс. зрителей, большинство из которых приедут из Молдавии, России, Беларуси и других стран.



Издание B365 пишет, что такого уровня безопасности в Бухаресте не вводили уже почти двадцать лет. Концерт музыканта сравнили с саммитом НАТО 2008 года. Тогда безопасность мепроприятия, в котором участвовали 26 глав государств, охраняли около 30 тыс. силовиков.