24 мая в Москве на день закроют проезд по Садовому кольцу

Департамент транспорта предупредил московских водителей о перекрытии дорог на Садовом кольце 24 мая. Причина — проведение Московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо».



Первые перекрытия начнутся уже с 00:01. С этого времени машины перестанут пускать на участок проспекта Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы.



С 00:01 до 13:30 движение машин остановят на проспекте Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы до Сретенского бульвара. Участок Большой Спасской от Скорняжного переулка до Садово-Спасской улицы будет закрыт с 10:00 до 19:30.



С 07:00 до 18:30 по Садовому кольцу проезд закроют в обоих направлениях.

Полностью движения автомобилей перестанут блокировать только в 19:30.