Первый поцелуй и тайные взгляды: россияне рассказали о своей школьной любви

Россияне рассказали о своей школьной любви. Согласно исследованию сервиса знакомств Mamba, более 70% опрошенных до сих пор помнят школьную любовь, а многие даже спустя годы пытаются найти бывших возлюбленных в соцсетях.
В школьные годы влюблялись 72% мужчин и 76% женщин, но чаще всего эти чувства оставались безответными (у 45% мужчин и 51% женщин). Настоящие отношения в итоге начинались лишь у небольшой части опрошенных — 12% мужчин и 10% женщин.
Самыми популярными способами проявить симпатию оказались тайные взгляды и записки. Мужчины чаще вспоминают, как молча наблюдали за возлюбленной или писали тайные сообщения, а женщины — просто страдали втайне, не решаясь рассказать о чувствах. Некоторые специально приходили раньше на занятия или искали повод чаще пересекаться с человеком, который нравился.
Школьная романтика нередко сопровождалась драмой. Более четверти мужчин признались, что плакали из-за первой любви, а 18% даже дрались. Среди женщин эмоциональные переживания оказались еще сильнее — 61% вспоминают слезы и страдания из-за неразделенных чувств. Многие отмечают, что из-за переживаний начинали хуже учиться или прогуливали уроки.
Самыми запоминающимися моментами школьной любви россияне назвали безответную влюбленность и первый поцелуй. В памяти также остались прогулки после школы, медленные танцы на дискотеках и первые переписки.
Спустя годы многие все еще вспоминают первую любовь с теплотой. Среди мужчин так ответили 57%, среди женщин — 46%. При этом около половины опрошенных пытались найти бывших школьных возлюбленных спустя годы, чтобы узнать, как сложилась их жизнь.