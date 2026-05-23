Том Харди покинет сериал «Гангстерленд» после второго сезона

Актер Том Харди больше не появится в криминальном сериале «Гангстерленд». Как сообщают источники Variety, артист не вернется в проект после завершения съемок второго сезона, которые закончились еще в марте.
По информации инсайдеров, причиной стали конфликты на площадке между Харди, исполнительным продюсером Джезом Баттервортом, студией 101 Studios и другими участниками производства. Официально третий сезон пока не анонсирован, но из-за высоких рейтингов шоу его продолжение считается практически неизбежным.
В сериале Том Харди исполнял роль Гарри Да Соузы. Проект, созданный Ронаном Беннеттом, стартовал на Paramount+ весной прошлого года и быстро стал одним из самых популярных сериалов платформы. Вместе с Харди в шоу снимались Пирс Броснан, Хелен Миррен и Пэдди Консидайн.
Сюжет «Гангстерленда» рассказывает о криминальной семье Харриганов, которой руководят Конрад Харриган в исполнении Броснана и его жена Мэйв, сыгранная Миррен. Консидайн исполнил роль их сына Кевина.