Исследование: москвичи едят в постели чаще, чем занимаются сексом

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Alex Block/Unsplash

Жители Москвы используют кровать чаще для того, чтобы в ней поесть, чем для занятий сексом. Об этом узнала сеть «Много лосося», которая провела исследование поведения россиян в спальне.

Компания опросила более 4 тыс. человек и выяснила, что каждый третий любит завтракать в постели. В столице едят по утрам в кровати 45% опрошенных. Чаще всего так поступают зумеры и миллениалы. Мужчины едят при этом, не отрываясь от подушки, почти вдвое чаще.

На завтрак у россиян наиболее популярны бутерброды и сэндвичи (45%), кофе (43%), блюда на основе яиц (32%), сырники (27%) и сладости (24%). Большинство женщин (54%) предпочитают готовить завтрак самостоятельно. Мужчины надеются на своих партнерш (42%) или же заказывают доставку (39%).

Четверть россиян принимают пищу в кровати и во второй половине дня. Перед сном перекусывают в постели 49% москвичей, причем выбирают они чипсы, сладости и пиццу. Ягоды, фрукты и овощи на ночь едят только 12% горожан.

В кровати занимаются и другими вещами: 57% респондентов листают соцсети в постели, 54% совершают онлайн-покупки, 52% смотрят фильмы и сериалы, 44% работают, 37% учатся или смотрят образовательный контент, 29% читают. Все эти активности, как оказалось, популярнее секса. Им занимаются в спальне только 22% россиян. В Москве таких людей еще меньше — всего 14%.

Кроме того, москвичи чаще плачут в подушку, чем жители других регионов. Если в целом по стране 9% людей признались, что рыдают в кровати, то в столице об этом сообщили 16% опрошенных.

