Зак Креггер: моя экранизация Resident Evil основана на том, как бы я сам действовал в мире игры

Sony Pictures Entertainment

Режиссер «Обители зла» — фильма по игре Resident Evil — Зак Креггер признался, что его картина во многом основана на том, как бы он сам вел себя, попав в игру.

Он объяснил: «У меня была идея истории во вселенной Resident Evil. Что-то вроде меня самого. Если бы меня закинули в игру Resident Evil. Я ужасно стреляю, я бы не знал, как работает ни одно оружие, я бы промахивался в 99% случаев».

Креггер решил создать новую оригинальную историю, поэтому в фильме не появятся известные персонажи вселенной, такие как Леон С.Кеннеди или Джилл. В центре сюжета окажется медик-курьер Брайан, который во время доставки посылки ночью окажется в эпицентре вспышки вируса.

Режиссер также поделился: «Что я люблю в жанре survival horror, и особенно в Resident Evil, — это всепоглощающее чувство ужаса. Когда ты такой: „Мне нужно пройти по этому длинному темному коридору, у меня есть два патрона в дробовике, я знаю, что там внутри меня ждет куча всякой херни, и всё очень плохо, но я должен идти“».

Sony Pictures Entertainment

Креггер написал сценарий вместе с Шеем Хаттеном, работавшим над франшизой «Джон Уик». Главную роль в «Обители зла» исполнит Остин Абрамс, ранее появлявшийся в «Эйфории», «Ходячих мертвецах» и «Орудиях». В каст также вошли Пол Уолтер Хаузер («Черная птица»), Зак Черри («Разделение»), Кали Рейс («Настоящий детектив») и Джонно Уилсон («Скрежет металла»).

До этого по Resident Evil уже сняли шесть фильмов с Миллой Йовович, начиная с картины 2002 года. В 2021 году франшизу перезапустили фильмом «Обитель зла: Раккун-Сити», который снял Йоханнес Робертс.

