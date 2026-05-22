Появился первый кадр продолжения «Страстей Христовых» Мела Гибсона

Foo Fighters сняли клип «Of All People» в Грузии
Эд Ширан ушел из Warner Music спустя 15 лет сотрудничества
Том Йорк раскритиковал музыкальную индустрию на церемонии Ivor Novello Awards
Зак Креггер: моя экранизация Resident Evil основана на том, как бы я сам действовал в мире игры
Ученые: людей с психическими расстройствами сегодня вдвое больше, чем в 1990 году
В Россию запретили ввозить армянскую минеральную воду «Джермук»
Чарли Хитон сыграет сына Томми Шелби в продолжении «Острых козырьков». Посмотрите первый кадр
Сандра Хюллер рассказала, что считает себя больше театральной, чем киноактрисой
В «Севкабель Порту» открылась ярмарка современного искусства Port Art Fair
Хлоя Кардашьян жалеет, что удалила когти своим кошкам
Вышел первый ролик к сериалу «Рассвет „Воут“». В нем показали Штормфронт
Почти треть женщин получают от мужчин в подарок шаурму и роллы
Лупита Нионго ответила на критику из-за роли Елены Троянской в «Одиссее» Кристофера Нолана
В Музее декоративного искусства откроется выставка о скульпторе Вере Мухиной
На Каннском кинофестивале вручили неофициальную награду за лучшую собачью роль
В сети «Дринкит» появился нейробариста. Он придумывает кофе под настроение
У 90% таксопарков снизилась прибыль
Бритни Спирс предложила полицейским приготовить лазанью во время ареста за вождение в нетрезвом виде
Производитель «Доширака» купил бизнес-центр в Москве
Брэд Питт получил выговор от Квентина Тарантино на съемках «Однажды… в Голливуде»
Новый фильм с Джонни Деппом получил дату выхода
Глава Lionsgate подтвердил, что байопик «Майкл» получит продолжение
Рособрнадзор ограничил проведение шумных работ рядом с пунктами сдачи ЕГЭ
Создатели «Ровесника» откроют в Москве шахматный клуб и бистро «Пешка»
Paul van Dyk выступит в России в январе 2027 года
Предзаказы GTA 6 стартуют летом. Игру обещают больше не переносить
Россиянка купила дворец в Беларуси за 2300 рублей
Москву накроет ливень с градом. На севере Подмосковья возможен смерч

Появился первый кадр продолжения «Страстей Христовых» Мела Гибсона

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Lionsgate

Студия Lionsgate показала первый кадр фильма «Воскресение Христа» — продолжения культовой картины «Страсти Христовы» режиссера Мела Гибсона. Создатели ленты также объявили о завершении съемок.

Главную роль Иисуса Христа в новом фильме исполнил финский актер Яакко Охтонен. В оригинальной ленте 2004 года Христа играл Джим Кэвизел, но в продолжении его решили заменить.

По данным Entertainment Weekly, создателям пришлось бы слишком сильно омолаживать актера с помощью CGI, так как события фильма начинаются всего через три дня после распятия.

Роль Марии Магдалины теперь исполняет Мариэла Гаррига. В первой части героиню играла Моника Беллуччи. Гаррига ранее снималась в фильмах «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» и «Миссия невыполнима: Финальная расплата».

По словам Мела Гибсона, новый проект стал одной из самых важных работ в его карьере: «Этот фильм больше, чем просто кино. Это история, которую я хотел рассказать больше двадцати лет».

Продолжение выйдет в двух частях. Первая часть появится в кинотеатрах 6 мая 2027 года, а вторая — 25 мая 2028 года. Оригинальные «Страсти Христовы» стали мировым хитом. Фильм, снятый за 30 млн долларов, собрал более 600 млн в мировом прокате и долгое время оставался самым кассовым независимым фильмом в истории.
 

Расскажите друзьям