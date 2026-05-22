Сандра Хюллер рассказала, что считает себя больше театральной, чем киноактрисой

Фото: Amazon MGM Studios

Звезда фильмов «Анатомия падения» и «Проект „Конец света“» Сандра Хюллер рассказала The Hollywood Reporter, что считает себя в первую очередь театральной актрисой и удивлена самому факту, что вообще снимается в кино.

Она объяснила: «Я до сих пор считаю себя театральной актрисой. Просто так совпало, что я каким-то образом попала в кино». Хюллер играет в театре с подросткового возраста, после того как учитель посоветовал ей вступить в драмкружок. Она мечтала только о работе в театре.

Ее известные театральные работы привели к дебюту в кино 20 лет назад в фильме «Реквием». За эту роль она получила приз Берлинского кинофестиваля как лучшая актриса, после чего пути назад уже не было.

Среди последних киноработ Хюллер — «Роза» Маркуса Шляйнцера. Ее героиня — загадочный солдат, который возвращается в глухую деревню и заявляет права на заброшенный хутор. Проблема в том, что деревня принимает ее за мужчину, и героине приходится поддерживать этот образ.

