Почти треть женщин получают от мужчин в подарок шаурму и роллы

Фото: Eugen Kucheruk/Unsplash

Подарки от мужчин получают только 58% опрошенных россиянок, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса, проведенного ювелирной сетью «Sunlight».

Цветы — самый популярный презент. Их получают 75% женщин. На втором месте смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты (68%). Деньги дарят 61% россиянок, сертификаты в магазины — 54%, путешествия — 49%. Затем идут ювелирные украшения (35%), сумки (30%). 29% женщин поделились, что их мужчина считает шаурму и роллы полноценным подарком.

Четверть участниц опроса рассказали, что их партнеры считают презентом собственную чистоплотность. Например, способность не разбрасывать носки и трусы по квартире. Для 16% женщин хорошее отношение к ним также становится отдельным поводом для благодарности. Каждая десятая призналась, что получала действительно дорогие сюрпризы — квартиру или автомобиль.

Большинство мужчин тратят на любимую от 100 тыс. до 300 тыс. рублей в год — так ответили 39% респонденток. 26% оценили ежегодные расходы мужчин на сумму от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. 22% женщин — в 1 млн рублей в год. 13% респонденток сказали, что их половинки тратят на подарки менее 100 тыс. рублей в год.

Согласно исследованию, 42% женщин совсем не получают подарков от своих мужчин. Чтобы изменить это, 39% напрямую говорят о желаемом подарке, 37% прибегают к «страшилкам», 24% регулярно пересылают ссылки на конкретные товары, а 21% пытаются водить мужчин по магазинам. Вишлисты готовят только 16% женщин.

