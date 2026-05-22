На Каннском кинофестивале вручили неофициальную награду за лучшую собачью роль

Paul van Dyk выступит в России в январе 2027 года
Вышел первый ролик к сериалу «Рассвет „Воут“». В нем показали Штормфронт
Почти треть женщин получают от мужчин в подарок шаурму и роллы
Лупита Нионго ответила на критику из-за роли Елены Троянской в «Одиссее» Кристофера Нолана
В Музее декоративного искусства откроется выставка о скульпторе Вере Мухиной
В сети «Дринкит» появился нейробариста. Он придумывает кофе под настроение
У 90% таксопарков снизилась прибыль
Бритни Спирс предложила полицейским приготовить лазанью во время ареста за вождение в нетрезвом виде
Производитель «Доширака» купил бизнес-центр в Москве
Брэд Питт получил выговор от Квентина Тарантино на съемках «Однажды… в Голливуде»
Новый фильм с Джонни Деппом получил дату выхода
Глава Lionsgate подтвердил, что байопик «Майкл» получит продолжение
Рособрнадзор ограничил проведение шумных работ рядом с пунктами сдачи ЕГЭ
Создатели «Ровесника» откроют в Москве шахматный клуб и бистро «Пешка»
Предзаказы GTA 6 стартуют летом. Игру обещают больше не переносить
Россиянка купила дворец в Беларуси за 2300 рублей
Москву накроет ливень с градом. На севере Подмосковья возможен смерч
Картину Бэнкси продали на аукционе за 18 млн долларов
В Москве снесут ТЦ «Первомайский» — первый торговый центр в СССР
В Москве откроется новое выставочное пространство фонда «Геометрия»
Брендан Фрейзер готовится к высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Джулианна Мур сыграет в комедии о матери и дочери. Его спродюсируют Барак и Мишель Обама
Фильм «Черный шар» с Пенелопой Крус получил 20-минутные овации в Каннах
Кейт Буш получила первую награду как режиссер за фильм «Маленькая землеройка»
Spotify и UMG заключили соглашение, чтобы позволить премиум-пользователям создавать ИИ-ремиксы
Гарри Меллинг появится во втором сезоне «Задания»
Мишель Пфайффер рассказала, что на съемках «Реки Мадисон» не было душа, кондиционера и еды
На Лубянской площади начали убирать искусственную лаванду, не понравившуюся москвичам

На Каннском кинофестивале вручили неофициальную награду за лучшую собачью роль

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: RT Features

В 2026 году на Каннском фестивале Palm Dog Award вручили собаке Юри из чилийского фильма «La Perra». Это неофициальная награда фестиваля за лучшую собачью роль. Об этом пишет Variety.

«La Perra» на фестивале показали в программе «Двухнедельник режиссеров». Режиссер картины — Доминга Сотомайор. Сюжет ленты посвящен женщине, которая живет на удаленном острове. Однажды там появляется бездомный щенок, который пробуждает в ней тоску по материнству.

До съемок в фильме Юри жила в приюте. После них ей нашли дом. Щенком, который сыграл маленькую Юри, стала Тормента Мария. Ее затем взял к себе один из членов съемочной группы картины. 

Ранее награду Palm Dog Award получали бордер-колли Месси из «Анатомии падения» и собака по кличке Бренди из «Однажды… в Голливуде». Тогда Квентин Тарантино лично явился на церемонию вручения премии.

Недавно фильм «Черный шар» с Пенелопой Крус и Гленн Клоуз удостоился 20-минутных оваций на Каннском кинофестивале. Он вошел в тройку наиболее тепло принятых картин за историю киносмотра.

Расскажите друзьям