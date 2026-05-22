В сети «Дринкит» появился нейробариста. Он придумывает кофе под настроение

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: drinkitcafe

Сеть кофеен «Дринкит» совместно с Yandex B2B Tech запустила первого в России ИИ-бариста.

Нейросеть помогает посетителям создавать уникальные напитки под настроение, вкусовые предпочтения или конкретную ситуацию. Чтобы получить персональный кофе, нужно описать в приложении, какой напиток хочется. После этого ИИ предложит авторский вариант, который можно сразу заказать как обычную позицию меню.

Например, для восстановления после тренировки нейробариста может предложить холодный латте с протеином и сырной пенкой, а для борьбы со стрессом — мокко с ежевикой и таро. Если попросить что-то необычное, система соберет максимально нестандартный напиток из доступных ингредиентов.

Проект работает на платформе Yandex AI Studio. Нейросеть анализирует актуальное меню конкретной кофейни и список доступных ингредиентов, после чего генерирует рецепт с помощью ИИ-моделей «Яндекса».

По словам команды «Дринкит», сейчас больше половины заказов в сети уже оформляются с кастомизацией напитков. Пока пилотный запуск нейробариста проходит в трех кофейнях Москвы: на улице Усачева, на Пресненской набережной и на 2-й Брестской улице.

