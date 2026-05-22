У 90% таксопарков снизилась прибыль

Большинство российских таксопарков столкнулись с ухудшением финансового положения. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на майский опрос Национального совета такси.
В исследовании участвовали 100 таксомоторных компаний. 81% из них сообщили о снижении выручки, 90% — о падении чистой прибыли, 60% — о росте кредиторской задолженности, 69% — об увеличении налоговой нагрузки.
Участники рынка связывают проблемы с ужесточением законодательства, ростом налогов и подорожанием автомобилей. В сервисе заказа такси «Максим» отметили, что капитальные затраты таксопарков за последние годы выросли в два-три раза. Машины, которые раньше массово использовались в такси, — Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Volkswagen Polo — стоили меньше 1 млн рублей, а теперь значительная часть доступных автомобилей оценивается в 2,5–4 млн рублей и выше. В основном виной тому утилизационный сбор.
При этом цены на поездки растут медленнее расходов перевозчиков. По данным Росстата, в апреле 2026 года стоимость такси в России увеличилась на 3,6% год к году — до 48,14 рубля за километр. В Москве показатель вырос на 5,8%, до 72,99 рубля, в Петербурге — на 3,1%, до 58,4 рубля. Это ниже годовой инфляции, которая в апреле составила 5,58%.
На рынке также сохраняется дефицит водителей. По оценке главы Объединения самозанятых России Ивана Литвинова, в отрасли легковых пассажирских перевозок он составляет около 30%.
Кроме того, часть поездок уходит в тень: пассажиры все чаще договариваются с водителями напрямую через знакомых, соседей, локальные группы и мессенджеры. По оценке Литвинова, за последние полтора года число таких нелегальных чатов выросло почти втрое. Сейчас в Telegram и во «ВКонтакте» действует 11,3 тыс. нелегальных каналов с общей аудиторией 22,7 млн человек.
Участники рынка ожидают дальнейшего ухудшения ситуации. Член правления Национальной ассоциации таксопарков Станислав Антонов считает, что до конца 2026 года могут закрыться 30–40% таксопарков. В Национальном совете такси полагают, что снизить нагрузку на перевозчиков могли бы субсидии на лизинг, налоговые преференции и пересмотр перечня разрешенных моделей автомобилей.